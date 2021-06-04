Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года с некоторыми изменениями. Власти повысят ставку до 7% (на 0,5%), а предельная сумма кредита по всем регионам будет ограничена 3 млн рублей, заявил глава государства в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как он заявил в ходе выступления на ПМЭФ, также власти распространят программу семейной льготной ипотеки и на семьи с одним ребенком. Для этого он должен родиться после 1 января 2018 года.

Напомним, что о планах продлить льготную ипотеку стало известно еще 2 июня. Саму же программу приняли в разгар пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но её продлили до 1 июля 2021-го.