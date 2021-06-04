Неизвестный мужчина увёл мальчика в одном из дворов Барнаула. Обновлено

Неизвестный увёл ребёнка возле дома по адресу улица Георгиева, 14б. По словам очевидцев, мужчина подошел к нему и повел с собой во дворы домов на улице Георгиева.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", мальчик худощавого телосложения, на вид 5-7 лет. Был одет в белую кепку, черные штаны, сине-зелёную футболку.

Мужчине на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Одет в чёрную одежду, носил чёрную кофту с капюшоном.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые ведут поиск ребёнка. Служебно-разыскная собака "довела" полицейских по следу мальчика до дома № 30, после чего он пропал.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе УМВД России по Барнаулу, информация об инциденте поступила от других детей, а не от родителей ребёнка. Сейчас полиция проверяет версию с возможным исчезновением мальчика, однако заявления от его родителей пока не поступало.