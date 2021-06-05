Спасатели вывели 15 человек из горящей многоэтажки в Барнауле

Квартира в четырехэтажном доме загорелась в Барнауле поздней ночью 5 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице 40 лет октября поступило в 2 часа. По прибытии спасателей горела квартира на четвертом этаже, было сильное задымление. Через 15 минут открытое горение потушили.

Спасатели по лестничным клеткам эвакуировали 15 жильцов соседних квартир и вывели их в безопасную для жизни и здоровья зону. Среди них было двое детей.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В тушении огня и эвакуации жильцов задействовали 13 человек и 4 единицы техники.