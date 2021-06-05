Суббота, 5 Июнь, 10:58

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,27
€ 88,75
8°


5108129 +0
Обь
571см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Спасатели вывели 15 человек из горящей многоэтажки в Барнауле

, ИА "Амител"
В числе эвакуированных двое детей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Квартира в четырехэтажном доме загорелась в Барнауле поздней ночью 5 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице 40 лет октября поступило в 2 часа. По прибытии спасателей горела квартира на четвертом этаже, было сильное задымление. Через 15 минут открытое горение потушили.

Спасатели по лестничным клеткам эвакуировали 15 жильцов соседних квартир и вывели их в безопасную для жизни и здоровья зону. Среди них было двое детей.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В тушении огня и эвакуации жильцов задействовали 13 человек и 4 единицы техники.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
10:36
Спасатели вывели 15 человек из горящей многоэтажки в Барнауле 0
10:05
В школах Алтайского края с нового учебного года заработает "антибуллинговая" программа 6
09:39
В Барнауле продлили перекрытие малого Павловского тракта 0
09:06
Полицейского, случайно застрелившего мужчину под Новосибирском, отпустили из-под стражи 30
08:31
Архитекторы выбрали лучшие проекты благоустройства парка "Юбилейный" 5
08:04
Опасный аварийный дом обнаружили в Барнауле. Введён режим ЧС 7
07:32
Все соседи обзавидуются. Идеальные грядки, которые никого не оставят равнодушным 20
07:04
Стали известны самые богатые депутаты Барнаульской думы 22
06:32
Синяя лампа и экстракт ванилина: топ-7 лучших средств для защиты от комаров 2
06:03
Дожди, холод, град и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 июня 3
23:52
Такой день. 30 млрд рублей инвестиций и ДТП с трамваями в Барнауле 0
23:25
Путин удивился своим же словам из 90-х об опасности наведения порядка "жёсткой рукой" 9
22:52
Реальный размер зарплаты в России вырос 7
22:24
ГИБДД Алтайского края призвала водителей не выезжать на встречную полосу при обгоне 11
21:53
Путин озвучил слова Лукашенко о ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Минске 0
21:23
Неизвестный мужчина увёл мальчика в одном из дворов Барнаула. Обновлено 4
20:51
Барнаульская гордума хочет вновь поднять выплаты депутатам и мэру 16
20:21
Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки 0
19:55
Жительница Алтайского края пыталась утопить сына за поломку телефона 5
19:30
Власти Алтая подписали соглашение о постройке гостиничного комплекса в Белокурихе 0
18:48
Госдума рассмотрит законопроект о дополнительном выходном дне 0
18:30
Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
18:10
В Минтруде назвали главный признак бедных россиян 4
17:51
Министерство образования Алтайского края проверит учителей школы, где избили девочку 27
17:37
"Требуется эволюция": министр образования Алтайского края высказался по поводу отмены ЕГЭ 1
17:26
30 млрд рублей инвестиций. Томенко рассказал об итогах ПМЭФ-2021 5
17:13
Сезон открыт: 52 детских загородных лагеря уже заработали в Алтайском крае 3
17:03
МегаФон и Автодор обеспечат водителей на скоростных дорогах России быстрым интернетом 0
16:53
Село в Туве закрыли на карантин из-за сибирской язвы 0
16:42
Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и где ожидаются заморозки и град? 0
16:31
Власти Барнаула расселят дом в центре города для постройки нового ЖК 12
16:16
На ремонт после обрушения трубы ТЭЦ-2 в Барнауле потратят 100 млн рублей 4
16:01
Стабильный интернет на всей дороге. МТС увеличила зону покрытия вдоль трасс на Алтае 5
15:51
Почти 9 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:40
"Не криминальный" труп нашли в Нагорном парке Барнаула 1
15:29
Группа "Черкизово" вложит 2,6 млрд рублей в развитие птицеводства на Алтае 2
15:15
В Барнауле подвели итоги голосования за благоустройство территорий 7
15:03
Счета эскроу: как работает безопасная система покупки жилья в новостройке 4
14:50
Новогодние каникулы для россиян в 2022 году продлятся 10 дней 1
14:37
Жительницу Барнаула уволили за прогул, но суд встал на её сторону 5
14:25
Три миллиона рублей выделил губернатор Алтайского края на премии для школьных олимпиад 7
14:13
В Барнауле уничтожили коноплю на площади более двух гектаров 0
14:01
Мегафон поможет Катару в организации чемпионата мира по футболу 2022 0
13:50
Момент падения бутылки на ребёнка в Барнауле попал на видео 15
13:39
31 декабря в России может стать выходным днем 3
13:26
16-летний мотоциклист погиб под колёсами КамАЗа в Горном Алтае 0
13:15
Бийчанин украл у курьера семь коробок с косметикой и забыл, куда их спрятал 0
13:05
ВТБ прогнозирует рост ипотечных ставок 0
12:54
В ЦБ предложили разрешить играть на бирже детям с 12 лет 15
12:43
Губерниев вернул гонорар за несостоявшуюся работу на Кубке мира по гребле на Алтае 10

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.