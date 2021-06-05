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В Барнауле пьяный водитель устроил "гонки" с ДПС и закрылся в машине

, ИА "Амител"
Правоохранители разбили стекло, чтобы задержать нарушителя
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пьяный водитель Renault Logan попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Барнауле, а когда уйти от погони не удалось, закрылся в машине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, автомобиль без шины на заднем правом колесе привлёк внимание экипажа ДПС на Змеиногорском тракте. Водитель проигнорировал требование об остановке транспортного средства.

"Автомобиль бросало из стороны в сторону, водитель Renault проехал на запрещающий сигнал светофора. В связи с этим движение автомобиля нарушителя было оперативно заблокировано патрульным автомобилем ДПС, – уточнили в ведомстве. – Но водитель закрылся, отказался выходить и предпринимал попытки скрыться, продолжив движение".

Так как автолюбитель нёс угрозу для безопасности дорожного движения, полицейские разбили стекло на двери машины и задержали нарушителя.

Против него составили протоколы по пяти административным правонарушениям, в том числе отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им. Автомобиль задержанного поместили на специализированную автостоянку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.06.2021 12:34
- гость -

Как можно таким садится за руль.

5.06.2021 12:44
гость

Пистолетов не было? Явное оказание сопротивление ДПС, Меньше утырков будет.

5.06.2021 13:09
- гость -

Где защищенцы того азера??? Этого упыря тоже обидели своими действиями? Стекло разбили, ущерб имуществу нанесли......

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