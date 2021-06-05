В Барнауле пьяный водитель устроил "гонки" с ДПС и закрылся в машине

Пьяный водитель Renault Logan попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Барнауле, а когда уйти от погони не удалось, закрылся в машине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, автомобиль без шины на заднем правом колесе привлёк внимание экипажа ДПС на Змеиногорском тракте. Водитель проигнорировал требование об остановке транспортного средства.

"Автомобиль бросало из стороны в сторону, водитель Renault проехал на запрещающий сигнал светофора. В связи с этим движение автомобиля нарушителя было оперативно заблокировано патрульным автомобилем ДПС, – уточнили в ведомстве. – Но водитель закрылся, отказался выходить и предпринимал попытки скрыться, продолжив движение".

Так как автолюбитель нёс угрозу для безопасности дорожного движения, полицейские разбили стекло на двери машины и задержали нарушителя.

Против него составили протоколы по пяти административным правонарушениям, в том числе отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им. Автомобиль задержанного поместили на специализированную автостоянку.