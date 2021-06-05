Мэр Барнаула оценил готовность служб к паводку в Затоне

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание, на котором обсудили текущую паводковую ситуацию в микрорайоне Затон и готовность ко второй волне паводка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В микрорайоне действует режим повышенной готовности. Вода в Оби рядом с населённым пунктом находится на уровне 571 см, что всего на 11 см выше критической отметки.

Несмотря на это подтопленных жилых домов нет, только 91 земельный участок, а также 10 участков дорог. Кроме того, затруднен проезд к 20 жилым домам с населением 33 человека.

Мэр положительно оценил уровень подготовки к паводку. Он отметил, что сформирован необходимый запас медикаментов, продовольствия и питьевой воды.

"В случае повышения уровня воды до отметки в 580-585 сантиметров и потери дорожного сообщения для перевозки населения будет задействован водный транспорт. На сегодняшний день уже сформировано расписание работы трех теплоходов, оно совпадает с расписанием движения городского наземного транспорта. До 400 пассажиров каждый из теплоходов может забрать единовременно, — констатировал Франк. — Поэтому я считаю, что мы абсолютно готовы к любому развитию ситуации и событий, которые могут происходить".

Напомним, в рамках подготовки ко второй волне паводка созданы точные списки населения, которые будут учитываться в случае эвакуации в пункты временного размещения. Отдельно выделили беременных и маломобильных граждан, которым будут оказывать помощь в первую очередь. Местным жителям раздали памятки о том, как действовать в случае наводнения.

Организовано несколько каналов оповещения. В частности, это три стационарные системы оповещения (ул. Водников, 12К, ул. Кольцова, 72 и Пароходная, 11), восемь групп по четыре человека и информирование по телефону. По расчётам специалистов, чтобы оповестить всё население об угрозе, потребуется 4-5 часов.

Администрацией района заключены соглашения на оказание услуг по питанию, обеспечению питьевой (бутилированной) водой, дезинфекции, утилизации биологических отходов, перевозке грузов и населения речным транспортом, а также с пунктами временного размещения по первоочередному жизнеобеспечению населения. Всего определено четыре пункта для возможного временного размещения населения. Места сбора населения для эвакуации – ул. Озёрная, 63а, ул. Водников, 10, 11.

Кроме того, подготовлен запас продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. У пирса расположены теплоходы, которые можно задействовать для эвакуации населения.