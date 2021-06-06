Боле 174 миллионов рублей выделили на восстановление лесов в Алтайском крае

174,4 миллиона рублей поступило в Алтайский край на реализацию нацпроекта "Экология". Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"На увеличение площади лесовосстановления направили 55,8 миллиона рублей. Ещё 92 миллиона рублей потратят на закупку лесопожарной техники, 26,6 миллиона – на приобретение лесохозяйственной техники. На эти средства в крае купят 12 МТЗ, лесопатрульные машины на базе УАЗ, тяжёлые тракторы, тралы", – сказано в сообщении.

Начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев рассказал о том, что объёмы лесовосстановления в крае превышают план.

"В соответствии с национальным проектом мы должны восстановить вырубленную площадь на 100%. В 2019 году выполнили план на 190%, в 2020 – на 120%. Мы всегда делаем больше", – сказал Дергачев.