Жительница Барнаула наткнулась на агрессивного водителя такси

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала об агрессивном водителе такси. Женщина отказалась платить до начала поездки, чем разозлила мужчину.

"После того как сели в машину, водитель некоторое время молчал, сказали что можно ехать, после чего он в резкой форме попросил оплату до начала поездки (по инструкции поездка оплачивается по её завершению – так нам ответили в службе поддержки такси)", – написала горожанка.

По её словам, после этого мужчина заявил, что никуда не поедет, пока не получит деньги.

"Попросили объяснить, но тут он начал выражаться в грубой форме, выскочил из машины и стал силой вытаскивать меня с пассажирского сиденья, потом кинулся на второго пассажира с кулаками", – добавила женщина.

Остановило агрессивного мужчину только то, что она снимала происходящее на видео.

В социальных сетях ищут водителя, о котором рассказала подписчица сообщества. Для полноты картины пользователи хотят услышать и его версию.