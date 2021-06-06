Жительница Барнаула наткнулась на агрессивного водителя такси

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала об агрессивном водителе такси. Женщина отказалась платить до начала поездки, чем разозлила мужчину.
"После того как сели в машину, водитель некоторое время молчал, сказали что можно ехать, после чего он в резкой форме попросил оплату до начала поездки (по инструкции поездка оплачивается по её завершению – так нам ответили в службе поддержки такси)", – написала горожанка.
По её словам, после этого мужчина заявил, что никуда не поедет, пока не получит деньги.
"Попросили объяснить, но тут он начал выражаться в грубой форме, выскочил из машины и стал силой вытаскивать меня с пассажирского сиденья, потом кинулся на второго пассажира с кулаками", – добавила женщина.
Остановило агрессивного мужчину только то, что она снимала происходящее на видео.
В социальных сетях ищут водителя, о котором рассказала подписчица сообщества. Для полноты картины пользователи хотят услышать и его версию.
Комментарии
Ну и заплатили бы, чего выеживались? Значит нарвался на таких, кот.не платят.
Ну и заплатили бы, чего выеживались?
Ну и заплати на входе в магаз, когда ничего ещё не купил!
Ты сладкое с чёрным не путай. Здесь цена поездки известна точно. К тому же на некоторых вызовах есть пометка в программе - оплата при посадке. Может уже ездили бесплатно
люлей бы этому таксеру
Низкая провокаторша. Не стыда ни совести.
Какая то тут предистория есть, может это бывшие клиенты, ранее не заплатившие уже за поездки, они же тоже вносят таких в списки, не поверю что началось все просто так
Станкач ждет, а они таксуют. Имхо - таксеров-бездельников уже слишком.
В истории этой что то не то, вообще часто я например в такси сажусь сразу отдаю деньги, что такого в этом, вообще проблемы не вижу
Раздули на ровном месте, не устраивает так выйди и закажи другое такси. Сами пассажиры часто нагнетают
Ну вот зачем скандал не проще было заплатить ? Дамочке заняться нечем видимо раз готова этому уделить столько внимания . Есть такие люди высокомерные ,а вот если он уже выталкивал их значит они ещё и наглые выходить не хотели ,он имел право и отказаться ее везти .
17:24 с таким же успехом он мог быть таким кто берет деньги и не довозит!
Смысл гадать, сделка не состоялась)))
Можно закрывать глаза на мелочи, бывает накалят эти мелочи. Мне например не нравится когда такси только приехало и выясняется в конце поездки, что он оказывается ждал 2 минуты. Хотя такси ждали на улице и сели сразу. Вроде мелочи 15-20 рублей и платим. Считаю по честному нужно работать, если водитель привёз быстро аккуратно вежливо общался, то можно на усмотрение оставить чаевые или перевести через программу.
p.s. вроде мелочи но обидно...
У меня тоже был случай буквально пару недель назад.
Заказала такси "Максим" , жду.
Смс не прислали, звонок жду нет.
Смотрю на машины, стоит в сторонке.
Иду уточнить у водителя за рулём.
(Вы по заказу? Да ответил.
Я говорю странно почему ничего звонка.? Водитель- откуда я знаю.
Ещё раз уточняю вы по такому адресу взяли заказ? Да ответ.
Сажусь и поехали.
Как он начал мне выговаривать : я стою жду, никто не подходит.
Ответив что не получала смс и звонка.
И он так полетел", нарушении не счесть.
Водители ему сигналят.
Говорю пожалуйста отстановите машину.
Он мне -Сидите тихо. Но скорость немного сбавил.
Боже ,еле жива вышла из машины.
6.06.2021 18:32
Пионер
Станкач ждет, а они таксуют. Имхо - таксеров-бездельников уже слишком.
Телефончик дай станкача, у нас уже никто никого не ждет
Телефончик дай станкача, у нас уже никто никого не ждет
http://www.bszholding.ru/career/job/
Пользуюсь разными службами такси ни разу ни с одним водителем не было никаких недоразумений, приехал довез, все по шаблону, и деньги бывает вперёд отдашь (цена заранее приходит по смс) даже когда кого-то садишь, могу сразу отдать водителю и все человека довозит без проблем. Судя по видео, водитель же не просто так вот стал вышвыривать? Да и почему женщина сказала «все можете ехать», ни разу ни один водитель у меня ге спрашивал может ли он ехать? Сели поехали.
Конфликт с самого начала то где на видео? Женщина говорит можете ехать, может они стояли время тянули, ждали кого, вообщем тут пока 50:50
Вы когда садитесь в поезд, за проезд в конце маршрута платите? И в автобусе сразу рассчитываетесь с кондуктором. А в Омске маршрутка Газель с места не тронется, пока все пассажиры, что зашли, за проезд не рассчитаются.
Персонажи всякие бывают, и среди пассажиров и среди водителей. Кто долго работает в такси, уже с первой минуты определяют, что надо брать предоплату. Поди отметка в программе стояла про предоплату или про заказ с чужого телефона. Может повела себя тетка не совсем адекватно. Явно что-то недоговаривает...
Когда в такси сажусь пьяный, деньги всегда сразу отдаю, чтобы таксист не волновался, и вижу, как водитель сразу расслабляется и к тебе начинает хорошо относится. Рассказывает, что бывает молодежь доезжает до конца, а потом говорит, дядь, вот только 100 руб. есть, больше нету. А зачем со 100 руб. садился, когда поездка дороже? Да ладно, каво ты, обеднеешь что ли?
Баба обычная хабалка, надо ее фото всем водителям разослать,чтобы для нее транспорт - такси - был навсегда закрыт, даже с предоплатой. Пусть на дороге голосует, лохов ищет.
6.06.2021 21:32
- гость -
17:24 с таким же успехом он мог быть таким кто берет деньги и не довозит!
Да ты чо? Вот нифига себе. Хоть один случай такой приведи?
Странно ещё что она говорит мы сели, Он стоял молчал, типа ждал когда она скажет поехали? Ни разу такого не помню чтобы сели и стояли, мутная история
Без разницы изза чего была проблема, но!!!
Никогда таксист не имеет права применять насилие к пассажирам, это статья.
Тетка снимет синяки на руках и чувак встрял.
Надо связываться с диспетчерлм и пояснять, что пассажиры без оплаты, снимать заказ и ждать когда они выйдут.
Еще проще, заглушить авто, выйти и вызвать ППСМ