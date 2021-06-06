Новый завод на месте бывшего военного городка могут построить в Бийске

Новый завод могут возвести в бывшем военном городке напротив Покровской церкви в Бийске. Эта территория принадлежала Минобороны, но позднее её передали городу.

Сейчас площадку используют для хранения спецтехники, но в будущем её планируют передать под производство. Эти намерения подтвердил мэр города Александр Студеникин.

"На сегодняшний день эта территория пока рассматривается под строительство нового завода, но если эта тема не случится, территория точно пустовать не будет, тогда мы её отдадим под строительство индивидуальных жилых домов. Но хотелось бы там построить чистое пищевое производство", – цитирует Студеникина "Бийский рабочий".

Отмечается, что для жителей Заречья пищевое производство откроет дополнительные рабочие места рядом с домом.