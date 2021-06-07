Россиян будут наказывать за использование гаджетов при сдаче на права

В московском ГИБДД заявили, что за использование гаджетов при сдаче экзаменов на права россиян будут наказывать. Об этом сообщает "Коммерсант".
В ведомстве напомнили, что ответственность за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене предусмотрена по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.
Представители ведомства рассказали, что в мае зафиксировано несколько подобных случаев. Всех нарушителей доставили в органы внутренних дел для проведения проверки.
Комментарии
Не мешало бы и гайцов за взятки наказывать, а также за покупку прав у них. Вы посмотрите сколько теток возраста 50 и старше и молодых мадам. Они же не сдадут теорию сами, судя по тому как они ездят после получения прав. Только покупка, со всеми вытекающими. Еду как хочу, а главное пробки стали дикие везде. Ну про работу гайцов отдельная тема, законов настрогали и успокоились, за телефон никого не дрючат, за не работатющие стопаки тем более, госномер - есть или нет вообще пофиг и т.д. Разберитесь у себя прежде, и с коррупцией в первую очередь.