Россиян будут наказывать за использование гаджетов при сдаче на права

В московском ГИБДД заявили, что за использование гаджетов при сдаче экзаменов на права россиян будут наказывать. Об этом сообщает "Коммерсант".

В ведомстве напомнили, что ответственность за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене предусмотрена по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.

Представители ведомства рассказали, что в мае зафиксировано несколько подобных случаев. Всех нарушителей доставили в органы внутренних дел для проведения проверки.