Бийские чиновники отчитались о доходах за 2020 год

Бийские чиновники опубликовали декларации о доходах за 2020 год. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Самый высокий доход задекларировала замглавы города Ирина Ломоносова. В 2020 году она заработала 1,34 миллиона рублей. Замглавы Бийска по социальным вопросам Антонина Мелихова за прошлый год заработала 1,087 млн рублей. Градоначальник о доходах пока не отчитался.

Заработок остальных чиновников распределился так:

– и.о. замглавы по вопросам ЖКХ Александр Лебедев – 829 тыс. рублей;

– и.о. замглавы по строительству Денис Милованов – 1,15 млн рублей;

– замглавы по внутренней политике Евгений Пазников – 889 тысяч рублей;

– и.о. помощника главы Андрей Таран – 661 тысяча рублей;

– и.о. начальника управления ЖКХ Ирина Скобкова – 418 тысяч рублей;

– начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Андрей Кудинов – 854 тысячи рублей;

– начальник управления образования Елена Вирбицкас – 1,03 млн рублей;

– начальник отдела архитектуры и градостроительства Инна Шарабарина – 625 тысяч рублей.