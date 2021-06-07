Сотрудники ФСБ задержали начальника райотдела ГИБДД в Алтайском крае

Начальника РЭО ГИБДД МО МВД России "Павловский" и его подчинённого задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает "Банкфакс".

По информации источников издания, уголовное дело в отношении должностного лица завели 20 мая. Оно может быть связано с незаконными действиями при выдаче водительских прав и постановке транспортного средства на учёт. Начальник отдела якобы получил за это 45 тысяч рублей.

В то же время завели дело и на его подчинённого. Позднее сумма взяток, в получении которых их подозревают, выросла до 300 тысяч рублей для начальника и до 200 тысяч рублей у подчинённого.

По данным издания, задержание проводили сотрудники ФСБ. В СК информацию изданию не прокомментировали.