Сотрудники ФСБ задержали начальника райотдела ГИБДД в Алтайском крае

Начальника РЭО ГИБДД МО МВД России "Павловский" и его подчинённого задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает "Банкфакс".
По информации источников издания, уголовное дело в отношении должностного лица завели 20 мая. Оно может быть связано с незаконными действиями при выдаче водительских прав и постановке транспортного средства на учёт. Начальник отдела якобы получил за это 45 тысяч рублей.
В то же время завели дело и на его подчинённого. Позднее сумма взяток, в получении которых их подозревают, выросла до 300 тысяч рублей для начальника и до 200 тысяч рублей у подчинённого.
По данным издания, задержание проводили сотрудники ФСБ. В СК информацию изданию не прокомментировали.
Комментарии
Аллилуйя, до павловского РЭО дотянулась рука правосудия!
Никогда такого не было, и вот опять
Сериал душегубы про таких снимать надо!!! Пачками людей на тот свет отправляют продавая права тем, кому не дано сдать экзамен!
Кого посадить всегда найдут а вот нарушителя некогда, ещё неодного не наказали за использования водительский прав за взятку.
7.06.2021 15:29
гость
а сколько машин на парковка царапают. Я уже задолбался. всю машину мне закоцали. и главное раньше не сваливали а теперь ищи свищи
Сотрудники ФСБ задержали начальника райотдела ГИБДД
Сотрудники ФСБ из ЕР?
Да про их коммерческую деятельность половина Барнаула в курсе, причем с расценками