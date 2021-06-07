Испания открывает границы для вакцинированных туристов

Испания будет принимать туристов, привитых от коронавируса. Об этом сообщает "РГ".

Пока речь идёт только о вакцинах, которые получили одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. Это такие препараты, как Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, а также китайские Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Для того чтобы попасть в Испанию, туристам нужно будет доказать, что вторую дозу вакцины они получили как минимум за 14 дней до прилёта.

Путешественникам из стран, входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону, где эпидемиологическая ситуация признана удовлетворительной, никаких документов предъявлять не нужно.