Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Депозитариям договора (Канаде и Венгрии) направят уведомление о выходе, и через полгода участие в договоре прекратится.

Напомним, что процедуру расторжения в мае 2020 года запустили Соединенные Штаты Америки. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа, 2 июня его одобрила и верхняя палата.

Участниками договора остаются 33 страны.