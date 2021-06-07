Соцсети: мальчик сломал обе ноги, искупавшись в фонтане в Барнауле

Мальчик получил открытый перелом обеих ног, провалившись в яму в фонтане на площади Мира в Барнауле. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Как объяснили свидетели происшествия, ребёнок 10-12 лет решил искупаться в фонтане и провалился в яму, которая раньше была закрыта решётками.

"Он упал в эту яму и сломал обе ноги. У него кости вылезли. Сказали, что это открытый перелом", – сообщил очевидец.

Факт происшествия подтвердили amic.ru в администрации Барнаула, однако уточнить характер травм ребёнка не смогли. При этом в мэрии отметили, что купание в фонтане запрещено и на это указывают предупреждающие таблички.

Подробности инцидента и состояние ребёнка уточняются.