Соцсети: мальчик сломал обе ноги, искупавшись в фонтане в Барнауле

Мальчик получил открытый перелом обеих ног, провалившись в яму в фонтане на площади Мира в Барнауле. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Как объяснили свидетели происшествия, ребёнок 10-12 лет решил искупаться в фонтане и провалился в яму, которая раньше была закрыта решётками.
"Он упал в эту яму и сломал обе ноги. У него кости вылезли. Сказали, что это открытый перелом", – сообщил очевидец.
Факт происшествия подтвердили amic.ru в администрации Барнаула, однако уточнить характер травм ребёнка не смогли. При этом в мэрии отметили, что купание в фонтане запрещено и на это указывают предупреждающие таблички.
Подробности инцидента и состояние ребёнка уточняются.
Комментарии
А в мэрии не отметили, что фонтаны надо вовремя чинить?
Мэрия, наверное, успела отчитаться, что этот фонтан полностью исправен и готов к работе. Иначе откуда там вода?
при чем здесь мэрия, если фонтан не предназначен для купания
Фонтаны не для купания. Нефиг лезть куда не нужно.
Тут вопрос к родителям – почему допустили купание своего ребёнка в фонтане?
Я купался в детстве в фонтане и не раз и ровесники дети тоже и на россии и на советов лезли в эти фонтаны, для детей это нормальная шалость такая. Дичь конечно что там могут быть ямы, да я и не зал что есть какая то площадь мира и фонтан там.
Ну как бы, естественный отбор, причём тут таблички?
Детей всегда тянет к фонтанам!Особенно летом! Это необходимо учитывать!Надо максимально обезопасить детский отдых в городе.
БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ?
Да они там вообще чеоез дорогу носятся.!!!! Как мэрия разрешила не огороженный участок экспуатировать?????
И администрация в глаза напротив нифиги не видят????
Как можно в воде провалиться в яму и сломать ноги?
Исправен фонтан или нет, но купаться там нельзя. В прошлом году некоторые и при родителях туда лезли.
Фонтаны для купания детей построили? Давайте накажем ещё кто там яму в фонтане не заделал, ну что за бред вокруг? Воспитанием детей пора уже заниматься начинать родителям, а не бегать всюду и везде искать виноватых