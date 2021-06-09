Когда горячая бежит холодная? Ответ на эту загадку знают все жители Рубцовска: уже много лет температура горячей воды в их домах гораздо ниже нормативов. А весной по городу поползли слухи, что централизованное горячее водоснабжение и вовсе могут отключить. Якобы чиновники ходят по квартирам и предлагают рубцовчанам переходить на водонагреватели. Amic.ru выяснил, что чиновники по квартирам действительно ходили. Но не затем, чтобы лишить людей "благ цивилизации", а чтобы уговорить на эксперимент: установить у себя в доме индивидуальный тепловой пункт. Для этого, правда, понадобится согласие всех рубцовчан, живущих в многоэтажках. Но самое главное – найти 1 млрд рублей. При этом власти уже пообещали деньги с жителей не собирать. Amic.ru узнал подробности, как город может раз и навсегда покончить с проблемой холодной воды из горячего крана.

Тупиковая система. Во всех смыслах

Ещё в марте в одном из рубцовских пабликов в Instagram появился пост о том, что представители горадминистрации во главе с вице-мэром Олегом Обуховичем ходят по квартирам и предлагают горожанам отказаться от центрального горячего водоснабжения на летний период, установив за свой счёт в доме титан или индивидуальный тепловой пункт (ИТП). "Мало того, что в 2017 году нам уже повысили тарифы благодаря приходу Сибирской генерирующей компании и за наш счёт "ремонтируют" систему горячего водоснабжения и отопления, так теперь ещё и от воды откажитесь за свой же счёт", – возмутился автор поста.

Замглавы администрации Рубцовска Олег Обухович заверил amic.ru, что никто не уговаривает жителей отказаться от центрального горячего водоснабжения, власти лишь хотят выяснить их мнение по поводу реформы этой системы.

"Никогда ни на каком уровне вопрос отключения горячего водоснабжения на территории Рубцовска не обсуждался, не обсуждается и не будет обсуждаться, – категорично заявил вице-мэр amic.ru. – Поторопились с выводами, поверив слухам. Мы сейчас лишь выбираем наиболее приемлемый вариант решения проблемы с горячим водоснабжением и опрашиваем жителей".

Тема модернизации системы ГВС для Рубцовска не новая, её активно обсуждают как минимум с 2019 года, подчёркивает замглавы администрации города. Но в этом году ситуация обострилась. Дело дошло даже до судебных исков. Жители сразу пяти многоквартирных домов подали в суд на мэрию Рубцовска и СГК с требованием обеспечить горячую воду надлежащего качества и температуры. Суд встал на сторону жильцов и потребовал иски удовлетворить. Вскоре после этого чиновники от мэрии и решили пообщаться с населением в этих МКД. На встречах речь как раз и зашла об установке индивидуальных тепловых пунктов. Жильцам предложили выступить в качестве пилотного проекта, чтобы показать пример остальным рубцовчанам. Но, видимо, кто-то что-то не так понял.

"Постепенно к этим домам стали бы присоединяться другие. Однако всё получилось совсем не так. Именно после первых встреч с жителями в интернете и стала появляться неправдоподобная информация. Искажение фактов некоторыми лицами достигло своей цели: город действительно всколыхнулся. Спокойной и методичной работы не получилось, поэтому будем действовать в изменившихся условиях", – приводит слова главы города Дмитрия Фельдмана сайт мэрии.

Что не так с горячим водоснабжением в Рубцовске

Проблеме качества горячего водоснабжения в Рубцовске насчитывается не одно десятилетие. Город начал активно развиваться во время Великой Отечественной войны, когда сюда эвакуировали крупные заводы. Вокруг них стали появляться больницы, детские сады и школы. Рубцовск разрастался, но при этом единой системы развития городского хозяйства как таковой не было. Первый двадцатилетний генеральный план появился у Рубцовска только в 1967 году. Получается, что все коммунальные системы города, и в том числе горячего водоснабжения, строились по принципу "здесь и сейчас", рассказывают в СГК и отмечают, что в тот период никто не задумывался о том, как в дальнейшем будет функционировать эта система.

Всего в Рубцовске 97 км трубопроводов горячего водоснабжения. Их износ оценивается примерно в 64%.

Сейчас горячая вода в дома рубцовчан поступает напрямую с Южной тепловой станции (ЮТС) по отдельно построенному трубопроводу. В конфигурации системы не предусмотрены трубопроводы циркуляции, которые должны "крутить" горячую воду по системе, не давать ей застаиваться и остывать.

Нет трубопроводов циркуляции и в многоэтажках Рубцовска. Значит шансов, что горячая вода дойдёт до потребителя именно горячей, нет никаких.

Проблему усугубило и то, что жители стали устанавливать в квартирах водонагреватели: упал разбор воды, она стала застаиваться и остывать в системе ещё быстрее, чем раньше.

Чтобы дождаться хотя бы тёплой воды из крана, людям приходится долго сливать воду. При этом оплачивают они её по тарифам горячей, в итоге в месяц горожане вынуждены переплачивать значительные суммы.

В СГК признают, что действующая система горячего водоснабжения в Рубцовске уже не годится, и видят выход в создании индивидуальных тепловых пунктов."В Рубцовске закрытая система горячего водоснабжения, однотрубная, тупиковая, и тепловой пункт находится на источнике. Это совершенно неподходящая для города система. Расход горячей воды ежегодно падает, тем самым ухудшая качество горячего водоснабжения. В 2019 году специалисты обследовали системы теплоснабжения и горячего водоснабжения и детально проработали варианты реконструкции. Оптимальный вариант – обустройство индивидуальных тепловых пунктов", – отмечает директор Рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

Как можно решить проблему с горячей водой?

Два года назад в Рубцовск приезжали специалисты Всероссийского теплотехнического института (ВТИ). Они предложили несколько вариантов модернизации системы ГВС.

Первый: прокладка циркуляционных линий. По всему городу проложить 100 км новых трубопроводов (там, где раньше их не было), реконструировать около 1000 тепловых камер и тепловые узлы внутри домов. То есть для реализации этого варианта потребуется перекопать весь город. При этом модернизация обойдётся в 1,5 млрд рублей. Слишком долго и дорого, отметили в СГК.

Второй: строительство центральных тепловых пунктов. Этот вариант не подходит, так как нет мест для их размещения.



Третий: "догрев" воды в электрических подогревателях непосредственно в многоквартирных домах. Вариант не требует больших вложений от ресурсовиков, но расходы за электричество лягут на население. Поэтому от него тоже отказались.

Четвертый способ: строительство индивидуальных тепловых пунктов на придомовых территориях и внутри зданий. Его эксперты сочли самым эффективным.

ИТП действует по следующему принципу: горячая вода нагревается непосредственно в доме или рядом с ним, не теряет температуру по пути к потребителю; холодная вода из городского водопровода нагревается с помощью системы отопления через теплообменник, в том числе и летом. При этом ИТП для своей работы не использует электроэнергию.

Горячая вода не подорожает

Если город перейдёт на ИТП, то горячее водоснабжение, по сути, по-прежнему останется централизованным, объясняет Обухович, только вода для МКД будет подогреваться не на самой ЮТС, а в доме, но той же самой водой со станции.

На этот принцип горячего водоснабжения с 2018 года перешла, например, Казань. Сейчас там оснащённость домов такими системами близка к 100%, приводит пример Олег Обухович. Выполнить работы в Рубцовске планируется за счёт средств государственных, краевых и муниципальных программ. Но пока официально власти о запуске таких программ не заявляли. Впрочем, министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев ещё в 2019 году предлагал в качестве источника финансирования ИТП использовать средства Фонда содействия развития ЖКХ. Максимальная сумма, на которую, по его словам, могут рассчитывать получатели, – 300 млн рублей в год.

К лету 2021 года власти города актуализировали схему водоснабжения и водоотведения Рубцовска, а также разработали муниципальную программу "Об обеспечении населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества на 2019-2025 годы".

Сейчас, по сути, проблема одна: чтобы перевести Рубцовск на ИТП, требуется согласие собственников каждого из многоквартирных домов (а их в третьем по величине городе края более 800, – прим. ред.).

Поэтому администрация города и проводит собрания с собственниками и управляющими компаниями.

Как будет работать новая схема?

При переходе на тепловые пункты летом город будет получать воду с Южной тепловой станции. После того, как более 50% потребителей установят оборудование, горячую воду круглый год будут "готовить" в ИТП. Систему отопления в домах в летний период будут перекрывать. По расчётам мэрии переходный период займёт 2-3 года. Тариф при этом останется неизменным, а обслуживание пунктов перейдёт в ведение УК.

В мэрии пояснили, что в обслуживание ИТП входит только ежегодная промывка и опрессовка одновременно со всей системой отопления дома.

Кроме того, в горадминистрации особо подчёркивают: вода из системы отопления не будет смешиваться с горячей водой, а потому качество жидкости с появлением ИТП не пострадает.

Мэрия уже направила письма в УК с предложением рассмотреть возможность установки ИТП в подвалах или на придомовой территории. Осталась самая тяжёлая работа – убедить рубцовчан в необходимости внедрения ИТП. Впрочем, выбора у горожан, похоже, нет. При благоприятном развитии событий тепловые пункты могут начать монтировать уже в этом году. Завершить работы должны не позднее 2025 года.

Пример для подражания

В Рубцовске уже есть один дом, который использует для подогрева воды ИТП. Это здание № 57 по проспекту Рубцовскому. "Я разговаривал с жителями, с представителями управляющей компании. Перешли на эту схему они семь или восемь лет назад. Никаких дополнительных затрат по эксплуатации индивидуального теплового пункта жильцы не несут. Качество горячей воды зимой их полностью устраивает. Поинтересовался, стало ли дороже? Ответили, что нет", – говорит Олег Обухович.

Впрочем, в самой управляющей компании "Парус", которая обслуживает этот дом, amic.ru рассказали, что так называемый ИТП – это всего лишь бойлер, который официально не был зарегистрирован и является по сути "самопалом".

"В своё время температура горячей воды на входе составляла 20 градусов. Тогда жильцы нашли выход из положения, установив бойлер. Он действует по такому же принципу, что и "тёплый пол". Этот ИТП подогревает горячую воду в период отопительного сезона. Когда на улице мороз, на подаче будет максимум 65-70 градусов. Если на улице потеплело и снизили параметры подачи, то вода будет всего 40 градусов", – отметили в УК.

В компании пояснили, что хоть приспособление и самодельное, но опасности не представляет. Его согласовали и с мэрией, и теплосетями. Также в "Парусе" подтвердили, что никаких особых расходов жители на обслуживание бойлера не несут: "Счетов за электричество нет, идут начисления на ОИ (общие нужды, – прим. ред.), за работу непосредственно насоса".