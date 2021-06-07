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В США заявили об искусственном происхождении коронавируса

, ИА "Амител"
По словам учёных, на это указывают сразу две особенности SARS-CoV-2
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доктор Стивен Куэйя и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили об искусственном происхождении коронавируса. Согласно их статье для The Wall Street Journal, возбудитель COVID-19 имеет генетический след, который никогда не наблюдался у естественного коронавируса.

По версии учёных из США, с помощью микробиологии возможно значительно увеличить летальность коронавируса, встроив особую последовательность в его геном в наиболее подходящем месте. С 1992 года было проведено как минимум 11 отдельных экспериментов с добавлением специальной последовательности в одно и то же место: конечным результатом всегда были сверхактивные вирусы.

Исследуя SARS-CoV-2, эксперты обнаружили последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, часто используемой для усиления заразности и летальности вирусов. Специалисты отмечают, что она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, так как в природе она встречается чрезвычайно редко.

В качестве ещё одного доказательства эксперты приводят различие в генетическом разнообразии SARS-CoV-2 по сравнению с вирусами, вызывающими SARS и MERS.

"Было подтверждено, что оба они имеют естественное происхождение; вирусы быстро эволюционировали по мере распространения среди людей, пока не стали преобладать наиболее заразные формы. COVID-19 так не сработал. Он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной форме. Никаких серьёзных мутаций он не претерпевал в течение нескольких месяцев, пока первое такое изменение не обнаружили в Англии", – пишут Куэйя и Мюллер.

По их словам, такое привыкание вируса "беспрецедентно", поскольку обычно вирусам требуется длительный срок для адаптации к человеческому организму. Таким образом, SARS-CoV-2 был разработан в лаборатории, а наличие последовательности CGG  является доказательством его модификации, утверждают эксперты.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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