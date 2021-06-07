МВД утвердило новые правила отправки пьяных россиян в вытрезвители

МВД России утвердило новые правила отправки людей в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Согласно указу, забирать пьяных граждан будут как с улиц, так и из дома.

Как следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, полицейские могут забирать нетрезвых людей в спецучреждения с улиц и из транспорта. При этом правоохранители могут доставить человека в вытрезвитель из дома в том случае, если он может "причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище".

С улицы полицейские будут забирать "граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающем пространстве".

При этом сотрудники правоохранительных органов ещё перед отправкой пьяных граждан на медицинское освидетельствование должны будут установить их личность и проверить по оперативно-справочным и разыскным базам МВД.