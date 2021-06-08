Учёные раскрыли вред кофе для зрения

Употребление большого количества кофеина увеличивает риск глаукомы более чем в три раза для людей, генетически предрасположенных к высокому глазному давлению. О такой опасности рассказали учёные Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай.

Как сообщает MedicalXpress, специалисты проанализировали записи о более 120 000 участников, собранных в период с 2006 по 2010 год. Добровольцам, которые также предоставили образцы своей ДНК, было от 39 до 73 лет. Они заполнили диетические анкеты, отмечая, сколько пьют напитков с кофеином ежедневно, а также какие кофеиносодержащие продукты употребляют и какими порциями. Исследователи учитывали наличие глаукомы в семейном анамнезе.

Спустя три года у участников измерили внутриглазное давление. Выяснилось, что в целом высокое потребление кофеина не было связано с повышенным риском более высокого ВГД или глаукомы. Однако четверть добровольцев, у которых выявили самую высокую генетическую предрасположенность к глаукоме, любовь к кофе и кофеиносодержащим продуктам была связана с высоким риском развития ВГД и глаукомы.

В частности, этому способствовало употребление более четырёх чашек кофе. При высоком генетическом риске потребление примерно трёх чашек кофе в день увеличивало риск глаукомы в 3,9 раза по сравнению с теми, кто употреблял кофеин в минимальном количестве или вообще не употреблял.