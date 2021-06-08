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Ольга Бузова стала театральной актрисой

, ИА "Амител"
За роль ей заплатят почти полмиллиона рублей
Фото: ondom2.ru

Фото: ondom2.ru

Российская актриса и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле "Чудесный грузин", который рассказывает о молодости Сталина. За выступление МХАТ заплатит ей 446 810 рублей.

На сцене театра Бузова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь, сообщает ТАСС.

"Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать. Но совершенно точно мы не ради этого делали этот ход и не ради этого Ольгу звали", – прокомментировал приглашение Бузовой художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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