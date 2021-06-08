Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём социального работника

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников социальной сферы с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня. Текст поздравления опубликован на официальном сайте регионального правительства.

"Каждый социальный работник выполняет в обществе особую миссию: забота о других является главным делом жизни каждого из вас. В учреждениях социальной сферы в нашем регионе трудится почти девять тысяч специалистов. Они помогают людям старшего поколения, ветеранам, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, одиноким пенсионерам и тем, кто находится в непростой жизненной ситуации. <…> Мы от всей души благодарим социальных работников Алтайского края и ветеранов отрасли за нелёгкий труд, терпение и заботу о тех, кому требуется помощь. Здоровья вам, добра, благополучия, счастья и радости на долгие годы! С праздником!" – говорится в сообщении.

День социального работника – профессиональный праздник работников сферы соцзащиты населения, который ежегодно отмечается в России 8 июня. Праздник был учреждён указом президента Владимира Путина от 27 октября 2000 года.

Дата празднования выбрана не случайно. 8 июня 1701 года Пётр I подписал указ № 1856 "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых". Документ стал началом образования государственной системы социальной защиты в стране.