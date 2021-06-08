Поисковики нашли останки бойца ВОВ из Алтайского края

Поисковики смогли установить личность одного из пяти советских солдат, останки которых обнаружили в Ленинградской области рядом с Гонгинским озером.

Им оказался Филипп Куркин, родившийся в 1917 году. Его призвали на фронт 21 октября 1941 года из Усть-Калманского района.

Служил разведчиком в звании ефрейтора. Погиб 26 февраля 1942 года. Об этом сообщает поисковой отряд "Важинский поисковик" в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, в конце апреля в Рубцовском краеведческом музее прошла церемония передачи солдатского медальона родственникам погибшего Дмитрия Вольхина. В семью реликвию передали поисковики.