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Каникулы в городе: как интересно провести летние выходные с ребёнком

, ИА "Амител"
В Барнауле скоро откроют две необычные выставки, где будет интересно детям любого возраста

Лето – время отдыха и новых впечатлений, а ещё – возможность больше времени проводить с детьми. После учебного года, ежедневных уроков и дополнительных секций школьникам необходимо расслабиться и переключиться. Для этого отлично подойдут новые впечатления: поход в парк аттракционов или зоопарк, в музей или на выставку – главное, выбрать то, что будет интересно ребёнку. 

Динозавры, как живые

Например, в Барнауле с 12 июня по 4 июля будет работать выставка "Вторжение динозавров". Это интерактивная площадка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей юрского периода. Посетители смогут не только увидеть "оживших" доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни. 

Выставка организована с использованием большого количества современных технологий, которые удивят вас и вашего ребёнка. Так, на "Вторжении динозавров" вас ждут: 

  • зоны виртуальной реальности – вы увидите мир юрского периода, будто вживую;
  • рисование 3D-ручкой – вы нарисуете фигурку, которую сможете забрать домой;
  • фото-зона с 3D-картинами;
  • кинетическая песочница – вы сможете слепить из песка фигурку, которая ещё долго не потеряет форму.

Стоимость билетов:

  • детский (с 4 до 14 лет) в будние дни – 400 рублей;
  • взрослый в будние дни – 450 рублей;
  • детский (с 4 до 14 лет) в выходные и праздничные дни – 450 рублей;
  • взрослый в выходные и праздничные дни – 500 рублей.

Только до 11 июня 2021 года вы сможете купить любой билет на выставку за 350 рублей. Билет действителен целый день. Дети до трёх лет проходят бесплатно.

Подробнее о выставке можно узнать на сайте. Контактный номер телефона: +7 (902) 241-02-02.

Бабочки из Филиппин

Кроме того, вы сможете сходить на выставку "Планета живых бабочек", которая также пройдёт с 12 июня по 4 июля в ТРЦ "Пионер". На ней будут представлены бабочки из Африки, Южной Америки, Филиппин – всего около 100 штук, которых вы сможете увидеть в свободном полёте.

Например, вы увидите тропическую бабочку Морфо. Это одна из самых больших представительниц своего рода – размером с две средних ладони. Ещё одна бабочка – Павлиноглазка атлас – претендует на звание самой крупной в мире: размах её крыльев достигает 25-28 см. А бабочку Калиго ещё называют Совиным глазом: рисунок на её крыльях точно повторяет глаз совы. Когда Калиго раскрывает свои крылья, вы можете видеть, что на вас смотрят два больших птичьих глаза.

Посетители выставки узнают обо всех стадиях развития этих насекомых – от яйца до гусеницы, куколки и, наконец, бабочки. Вы даже сможете стать свидетелями их появления на свет.

Фото и видеосъёмка на экспозиции бесплатна – вы легко сделаете фото с яркими экзотическими бабочками.

Стоимость билетов:

  • Взрослый билет – 300 рублей;
  • Детский билет (с 4 до 14 лет) – 250 рублей.

Дети до трёх лет проходят бесплатно. Купить билет можно на выставке. Контактный номер телефона: +7 (902) 241-02-02

Дополнительную информацию по выставке бабочек можно посмотреть на сайте

Выставки "Вторжение динозавров", "Планета живых бабочек"
Адрес: пр. Ленина, 102в, ТРЦ "Пионер"
Дата: 12 июня — 4 июля 2021 года
Время: с 11:00 до 20:00, без выходных

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.06.2021 09:17
- гость -

Вопрос упирается только в деньги... Если бы их было достаточное кол-во, я бы без ваших дурацких советов, нашел был классное занятие и себе и ребенку.

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