Министр обороны России Шойгу пришёл с внезапной проверкой в военкомат

Министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из московских военкоматов, в котором ему якобы не отвечали на электронную почту. На кадрах, опубликованных на платформе "Яндекс. Дзен", глава ведомства отчитывает сотрудников за отсутствие необходимого оборудования.

Сначала министр военного ведомства идёт по коридорам учреждения. В один момент военнослужащий громко позвал одну из сотрудниц, на что Сергей Шойгу попросил его не кричать.

После этого министр начал отчитывать работников за отсутствие оборудования.

"Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая", – поинтересовался он.

Напомним, что с 1 апреля по 15 июля в России идёт весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек, а в этом году власти ожидают 134 тысячи новобранцев.