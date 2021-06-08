Вторник, 8 Июнь, 18:16

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,83
€ 88,64
27°


5145843 +9977
Обь
552см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Министр обороны России Шойгу пришёл с внезапной проверкой в военкомат

, ИА "Амител"
Глава ведомства раскритиковал сотрудников за отсутствие компьютеров

Министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из московских военкоматов, в котором ему якобы не отвечали на электронную почту. На кадрах, опубликованных на платформе "Яндекс. Дзен", глава ведомства отчитывает сотрудников за отсутствие необходимого оборудования.

Сначала министр военного ведомства идёт по коридорам учреждения. В один момент военнослужащий громко позвал одну из сотрудниц, на что Сергей Шойгу попросил его не кричать.

После этого министр начал отчитывать работников за отсутствие оборудования.

"Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая", – поинтересовался он.

Напомним, что с 1 апреля по 15 июля в России идёт весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек, а в этом году власти ожидают 134 тысячи новобранцев.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.06.2021 17:08
- гость -

Рисковый косарь от армии

8.06.2021 17:10
- гость -

И это в Москве.

8.06.2021 17:11
- гость -

Он бы ещё Томенку, Бессарабова, Прокопьева... привёл

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
17:45
Водитель иномарки переехал мальчика в Бийске передними и задними колесами 0
17:33
Неизвестный открыл стрельбу по подросткам возле школы в Волгоградской области 1
17:21
СК завёл уголовное дело против начальника отдела ГИБДД и его подчиненного в Алтайском крае 0
17:11
Мемориал Славы в Барнауле планируют газифицировать 0
16:55
Министр обороны России Шойгу пришёл с внезапной проверкой в военкомат 3
16:43
МЧС оштрафовало главу Бурятии за разведение костра во время противопожарного режима 4
16:31
В Алтайском крае допустили к работе 19 пляжей 2
16:08
Депутаты Азербайджана написали Путину из-за гибели Абдуллаева 12
15:53
Ещё 21 человек заболел коронавирусом в Горном Алтае 0
15:41
Вакаев назвал фейком "отравление мышьяком" собак в Барнауле 3
15:30
Почти 10 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 13
15:14
Новым главврачом диагностического центра может стать замминистра алтайского Минздрава 0
14:59
СК возбудил дело из-за травмирования девочки на карусели в Новоалтайске 0
14:46
В WhatsApp добавили функцию "флеш-звонков" 0
14:35
Ни холодно, ни жарко. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе и на выходных? 1
14:22
На Алтае пенсионер зарубил знакомого из-за бытового конфликта 0
14:08
Пострадавшую в Барнауле на батуте девочку отключили от ИВЛ 9
13:54
Россиянам раскрыли секреты успешного инвестирования 0
13:41
Поисковики нашли останки бойца ВОВ из Алтайского края 0
13:28
Россиянка выбросила щенка с шестого этажа 11
13:13
И тапочки дадут. Кого будут забирать в вытрезвители и что там будут делать с пьяницами? 12
13:01
Биолог предупредил о новых засухах в Алтайском крае 3
12:47
В Горном Алтае директор магазина присвоил более 300 тысяч рублей с продажи телефонов 0
12:37
Дело обвиняемого во взятке депутата АКЗС направили в суд 2
12:25
Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
12:13
Врач назвала лучший напиток во время диеты 1
12:01
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за май 2021 года 0
11:57
59 ДТП с участием детей случилось в Барнауле с начала года 0
11:39
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём социального работника 3
11:26
Штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили до 14 июня 0
11:15
В Алтайском крае мужчина расплатился за покупку билетом "банка приколов" 1
11:03
"Ростелеком" представил свои продукты на алтайской ярмарке детских товаров 0
10:51
Бывший главный следователь Алтая возглавил ГСУ СК Подмосковья 1
10:40
На Алтае трое "друзей-лесорубов" незаконно спилили 20 берёз 0
10:27
В барнаульском парке "Изумрудный" создадут площадку для выгула собак 9
10:15
Ольга Бузова стала театральной актрисой 15
10:03
Усталость, одышка и боли в груди: как восстановить здоровье сердца после коронавируса 0
09:50
В Кош-Агачском районе запретили спортивные и массовые мероприятия 2
09:39
Барнаульский "Коммунальщик" проведёт две домашние игры в рамках чемпионата России 0
09:27
В АТОР назвали число иностранцев, желающих привиться от коронавируса в России 0
09:15
Юрист рассказал о том, какие выплаты ждут россиян летом 1
09:03
К учёбе готов: школа Шамиля Ахмадуллина объявляет новый набор в летние группы 1
08:56
Более половины обратившихся на биржу граждан трудоустроили в Каменском районе 0
08:45
Жительницу Алтайского края оштрафовали за курение в самолёте 4
08:29
"Спасибо предкам": в АлтГТУ готовятся к масштабному ремонту "сковородки" и фасада корпуса 20
08:15
Учёные раскрыли вред кофе для зрения 0
08:01
Рак мочевого пузыря: новосибирские онкологи возвращают людей к полноценной жизни 0
07:50
Проект на перспективу. Барнаульский девелопер бьётся за строительство ЖК за "Сити-Центром" 20
07:35
Тыкай и жамкай. Что такое поп-ит и симпл-димпл и почему все без ума от этих штуковин? 9
07:19
Слёзы белого кролика. Почему в России не запрещают опыты над животными? 5
07:03
Новый микрорайон: приезжайте за видами, или Где найти особенное место для жизни за городом 0
06:52
Как отдыхаем и работаем в июне 2021 года и будут ли длинные выходные? 14
06:38
Кардиолог раскрыл способ избежать преждевременной смерти 0
06:17
Какого числа Святая Троица в 2021 году и чему посвящён этот праздник? 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.