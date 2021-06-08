Жёсткое столкновение фуры с легковым автомобилем произошло под Барнаулом

На трассе Барнаул – Новосибирск произошло столкновение фуры с легковым автомобилем. Обе машины после удара вылетели в кювет.
Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", после удара грузовой автомобиль перевернулся на бок, а легковушка вылетела в кювет на противоположной стороне дороги.
Подробности столкновения и информация о пострадавших в ДТП уточняется.
Напомним, что немногим раньше произошло смертельное ДТП на улице Дзержинского в Барнауле.
Столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Passat. На кадрах с места происшествия видно, что удар передней части иномарки пришёлся в бок "Лады".
В результате аварии погиб 59-летний водитель отечественного автомобиля. Он скончался до прибытия медиков. С телесными повреждениями госпитализирована его 56-летняя пассажирка.
Комментарии
Ну это пешехода не было, так по любому в аварии был виноват бы он. Может уже хватит товарищи водители винить пешеходов, ямы, знаки, не увидел, перепутал….. На трассах за несколько дней уже погибли несколько людей, виноват кто? Выучите наконец знаки и ПДД