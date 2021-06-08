Жёсткое столкновение фуры с легковым автомобилем произошло под Барнаулом

На трассе Барнаул – Новосибирск произошло столкновение фуры с легковым автомобилем. Обе машины после удара вылетели в кювет.

Согласно видеозаписи, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", после удара грузовой автомобиль перевернулся на бок, а легковушка вылетела в кювет на противоположной стороне дороги.

Подробности столкновения и информация о пострадавших в ДТП уточняется.

Напомним, что немногим раньше произошло смертельное ДТП на улице Дзержинского в Барнауле.

Столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Passat. На кадрах с места происшествия видно, что удар передней части иномарки пришёлся в бок "Лады".

В результате аварии погиб 59-летний водитель отечественного автомобиля. Он скончался до прибытия медиков. С телесными повреждениями госпитализирована его 56-летняя пассажирка.