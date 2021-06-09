Три человека погибли при пожаре в рязанской больнице

В Рязани три человека погибли, восемь госпитализированы при пожаре в реанимационном отделении больницы имени Семашко, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в среду в 03:36 (мск). Спасатели локализовали пламя на площади 15 м², а в 04:17 – полностью потушили. В операции участвовало 60 человек и 19 единиц техники. Причина произошедшего выясняется.

"Слаженными действиями пожарных совместно с администрацией объекта эвакуировано 35 человек, восемь спасено, госпитализированы, к сожалению, три человека погибло", – говорится в сообщении.

По данным ТАСС, следователи уже начали проверку после пожара в реанимации. Агентство также уточняет, что погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.