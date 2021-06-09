Бийская пенсионерка перевела все свои деньги на счёт мошенников

В Бийске 68-летняя местная жительница поверила мошенникам и лишилась крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, позвонивший горожанке незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредит.

"Для того чтобы деньги были в сохранности, нужно снять всю сумму и внести её на безопасный счёт. Однако в отделении пенсионерке не дали заём, – уточнили в полиции. – Тогда аферисты предложили "обезопасить" уже имеющиеся на её счету накопления в сумме 26 000 рублей".

Пенсионерка сделала всё, как и просили. Лишь потом она осознала, что её обманули, и обратилась к правоохранителям.

В связи с этим полицейские призывают население сохранять бдительность и звонить на горячую линию банка в случае возникновения подозрений.