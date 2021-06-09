Барнаульский "Коммунальщик" проиграл на своём стадионе

8 июня барнаульский "Коммунальщик" в матче пятого тура женской Суперлиги по хоккею на траве дома уступил казанской команде "Ак Барс – Динамо" со счётом 0:5.
Три мяча в ворота "Коммунальщика" забила воспитанница барнаульского клуба Ирина Осипова, которая сейчас является капитаном команды из Татарстана.
В итоге "Коммунальщик" опустился на четвёртое место. Третью строку в турнирной таблице теперь занимают казанские хоккеистки. У обеих команд по 13 очков, однако спортсменки из Татарстана располагаются выше по дополнительным показателям.
В среду, 9 июня, "Коммунальщик" и "Ак Барс – Динамо" проведут повторный матч в Барнауле. Игра пройдёт на стадионе "Коммунальщик" и начнётся в 19 часов.
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