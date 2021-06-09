В Горном Алтае сельчанин угнал раритетный автомобиль и попался полиции

В Онгудайском районе Республики Алтай инспекторы ДПС задержали угонщика раритетного автомобиля, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полицию обратился 65-летний житель райцентра и рассказал, что от ограды его дома угнали машину ГАЗ-69. Выехавшие на вызов полицейские задержали предполагаемого подозреваемого на соседней улице.

Им оказался 26-летний пьяный односельчанин. Мужчина пояснил, что проходил мимо дома потерпевшего и, увидев автомобиль, захотел на нём покататься. Дверь при этом не была заперта, а двигатель на такой машине заводится без ключа зажигания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".