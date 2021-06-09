Блогера Юрия Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Хованского подозревают в призывах и пропаганде терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Ряд Telegram-каналов также отмечают, что около года назад блогер исполнил песню, в которой оправдывал теракт в Норд-Осте, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро. В феврале Хованский признался, что ему стыдно за эту песню.

Юрий Хованский – известный российский видеоблогер, а также рэпер, телепродюсер, режиссер и помощник депутата Госдумы Василия Власова. В Рунете имеет репутацию скандального блогера. Его основной YouTube-канал насчитывает 4,4 млн подписчиков.