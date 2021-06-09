Блогера Юрия Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Хованского подозревают в призывах и пропаганде терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Ряд Telegram-каналов также отмечают, что около года назад блогер исполнил песню, в которой оправдывал теракт в Норд-Осте, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро. В феврале Хованский признался, что ему стыдно за эту песню.
Юрий Хованский – известный российский видеоблогер, а также рэпер, телепродюсер, режиссер и помощник депутата Госдумы Василия Власова. В Рунете имеет репутацию скандального блогера. Его основной YouTube-канал насчитывает 4,4 млн подписчиков.
Комментарии
В "путь" движения человечества включены, приёмы разрушения, а не созидания и совершенствования души… В этой среде легко адаптируется, насилие…
В эволюции же человека Важно совершенствование души.
Очень важно понять, что лишь методология может помочь людям стать добрее — при условии тщательного очищения себя от этических несовершенств.
…Говоря в общих чертах, этот Путь начинается, прежде всего, с принятия и исполнения этических принципов (рост эмоций любви, избавление себя от агрессивных эмоций путём самоанализа и покаянной работы; человеку следует жить в любви к Богу и всем существам. В том числе — в созидательной любви-служении другим людям. Служение людям, состоящее в помощи им в их позитивной эволюции, — это и есть служение Богу; утончении себя - через гармоничное общение с природой, через развитие сострадания и любви к животным, с утончающими произведениями разных направлений искусства, также нежное, ласковое общение с любимыми — всё это способствует совершенствованию душ, приближает к Совершенству.).
Этому следуют ступени очистки организма от биоэнергетических загрязнений (переход на безубойное питание, с выработанной к этому времени - эмоцией сострадания, отказом от вредных привычек, начиная с курения).
Рассмотрим основные постулаты совершенствования, исполнение которых помогает наискорейшим образом придти к совершенству (прим.: в православии стремление совершать усилия к тому, чтобы стать лучше, оказывается,… греховно! Ведь от успехов — можно возгордиться! А это и будет, мол, самый страшный грех!… и многие православные спиваются, начинают пробовать наркотики, убивают, заболевают психическими расстройствами и т.п. от бесцельности жизни...):
— заботиться о благополучии других больше, чем о своём собственном благополучии,
— быть миротворцами,
— быть ласковыми и нежными друг с другом,
— помогать всем во всём добром,
— прощать, не мстить, не проклинать,
— не ненавидеть, не вовлекаться эмоционально в осуждение других,
— не стремиться к накоплению богатств «земных»: иначе упус
9.06.2021 15:49
Виталий Уткин
Всё это к Хованскому не относится. Весьма одиозная личность. Имея возможность хапать(огромная аудитория на тытубе), не хапает деньги мешками, как другие блогеры. Что у него иногда башня едет - это уже другой вопрос.
Ничего, посидит пару лет, и пусть прокурору за это "будет стыдно". Интересно, что слышу о нём впервые, такой он "известный".
Ничего тУрма его исправит, лет через 10 вернется совсем другим человеком.
10 лет прошло с момента появления песни, а докопаться только сейчас решили. Внатуре не страна, а огромный цирк с клоунами.