Эксперты назвали самые востребованные профессии будущего

Согласно исследованию сервиса по поиску работы "Зарплата.ру" самой востребованной в будущем профессией станет врач телемедицины. Сейчас его зарплата составляет до 100 тысяч рублей.
В тройку также войдут специалисты в области экологии (до 60 тысяч рублей) и навигации и строительства в условиях Арктики (до 160 тысяч рублей)
На четвёртой строчке оказались робототехники (до 90 тысяч рублей), а на пятой – пилоты дронов (до 50 тысяч рублей). За ними следуют специалисты по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженеры 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнеры виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).
Эксперты составляли рейтинг на основе изучения научных работ на тему профессий будущего, а также собственной базы вакансий.
Комментарии
А кушать они что будут, в чем жить, во что одеваться, на каком оборудовании работать ???? или я чего-то в этой жизни не понимаю.
"Эксперты составляли рейтинг на основе изучения научных работ на тему профессий будущего, а также собственной базы вакансий."
Гы-гы-гы.
Не, самыми востребованными будут агрономы по выращиваню пальмы в наших климатических условия, пальмовое масло наше все!!!
ни один из этих специалистов не производит ни продукты питания, ни товаров потребления, ни машиностроения. А зарплаты у них заоблачные.