Эксперты назвали самые востребованные профессии будущего

Согласно исследованию сервиса по поиску работы "Зарплата.ру" самой востребованной в будущем профессией станет врач телемедицины. Сейчас его зарплата составляет до 100 тысяч рублей.

В тройку также войдут специалисты в области экологии (до 60 тысяч рублей) и навигации и строительства в условиях Арктики (до 160 тысяч рублей)

На четвёртой строчке оказались робототехники (до 90 тысяч рублей), а на пятой – пилоты дронов (до 50 тысяч рублей). За ними следуют специалисты по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженеры 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнеры виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).

Эксперты составляли рейтинг на основе изучения научных работ на тему профессий будущего, а также собственной базы вакансий.