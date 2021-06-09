Более 260 млн рублей направят на ремонт улиц в восьми муниципалитетах Алтайского края

Более 260 млн рублей дополнительно направят на ремонт улиц в восьми населённых пунктах Алтайского края. Средства потратят на обновление в сёлах Заринского, Красногорского, Суетского и Шелаболихинского районов, а также в Алейске, Новоалтайске, Заринске и Рубцовске.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Из общей суммы 167,9 млн направят в Рубцовск.

Перечень обновляемых объектов сейчас утверждается в местных администрациях, а контроль за ходом работ будут вести Алтайавтодор и Минтранс Алтайского края.

Как напоминают в правительстве, всего в 2021 году на ремонт улично-дорожной сети всех муниципалитетов края направлено около 1,4 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году.