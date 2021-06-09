Алтайский театр кукол "Сказка" въезжает в новое здание

В Барнауле приняли в эксплуатацию двухэтажное здание, в котором начинает новую жизнь алтайский театр кукол "Сказка". Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации выдал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

"В ближайшее время на новой сцене начнутся репетиции первого спектакля для взрослых "Паша" по мотивам рассказов Павла Селукова из книги "Добыть Тарковского", премьера которого состоится 16 сентября, — уточнили в ведомстве. — Также, к театральному сезону готовится еще три премьерных постановки: "Рассказ собаки" Марка Твена, "Человек из Подольска" по пьесе Дмитрия Данилова и спектакль для самых маленьких "Репка".

Открытие нового здания театра стоимостью 465 млн рублей переносили несколько раз. Изначально работы должны были завершить летом 2019 года, а первых посетителей принять в сентябре. В ноябре прошлого года именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти окончание строительства перенесли на декабрь 2019 года. Открыть "Сказку" в Минстрое обещали сначала в начале 2020-го, а затем – в ноябре этого же года, потом в марте 2021-го.

Подробнее историю культурного долгостроя читайте в материале "Я вам покажу кукольный спектакль". Быль о том, почему театр "Сказка" строят так долго.