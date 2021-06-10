Врач объяснил, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья

Употребление фастфуда один-два раза в неделю не нанесёт значительного вреда здоровью, если в остальные дни придерживаться здорового питания, заявил американский врач Дэвид Кац. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежный портал Blue Zones.

По словам специалиста, основу рациона должны составлять фрукты, овощи, цельнозерновые крупы и злаки. Однако человеку с хроническими заболеваниями, особенно сердца и сосудов, даже разовое употребление фастфуда нежелательно.

Если блюда быстрого питания включать в рацион чаще двух раз в неделю, то высок риск заработать сахарный диабет второго типа и ожирение. Однако в дорогих ресторанах даже фастфуд готовят из качественных продуктов, подчеркнул специалист.