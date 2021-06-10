Полиция задержала жителя Новосибирска, который делал закладки в Бийске

В Бийске полицейские задержали 48-летнего жителя Новосибирска, который производил закладки-тайники, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчину задержали в лесу в рамках операции "Мак". У него изъяли пакеты с наркотическими средством. Установлено, что незаконной деятельностью на территории наукограда подозреваемый занимался с мая 2021 года.

"В изъятых пакетах находилось наркотическое средство – гашиш весом более полукилограмма, – приготовленное с целью последующего сбыта", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Теперь злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет колонии.