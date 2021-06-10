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Новости

Полиция задержала жителя Новосибирска, который делал закладки в Бийске

, ИА "Амител"
Подозреваемому грозит до 15 лет колонии
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские задержали 48-летнего жителя Новосибирска, который производил закладки-тайники, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчину задержали в лесу в рамках операции "Мак". У него изъяли пакеты с наркотическими средством. Установлено, что незаконной деятельностью на территории наукограда подозреваемый занимался с мая 2021 года.

"В изъятых пакетах находилось наркотическое средство – гашиш весом более полукилограмма, – приготовленное с целью последующего сбыта", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Теперь злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет колонии.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.06.2021 10:47
- гость -

Амик, а чем вчерашний несовершеннолетний страшнее сегодняшнего, что ему грозит аж 20 -летний срок, а не пятнашка?
https://www.amic.ru/news/441923/

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