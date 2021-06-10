В Алтайском крае начнут штрафовать за курение вейпов

В Алтайском крае вводят административную ответственность за курение вейпов, кальянов и электронных сигарет в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе АКЗС.
Согласно проекту нового закона, за правонарушение придётся заплатить от 500 до 1500 рублей.
Напомним, что в регионе запрещено любое курение, а с октября 2020 года – и потребление никотинсодержащей продукции.
"За употребление на этих объектах любых табачных изделий и никотинсодержащей продукции, включая кальяны, федеральным законом для граждан установлен штраф от 500 до 1500 рублей (на детских площадках – от 2 до 3 тысяч рублей)", – сказано в сообщении.
Комментарии
А тротуар вдоль забора Алтайского филиала РАНХИГС (включая остановку общественного транспорта) является общественным местом? Толпы студентов данного заведения во время перемен дымят как паровозы на данном участке - пройти невозможно... А руководителю данного вуза видимо наплевать на это, на территории выделил себе стоянку под свои крутые автомобили, а место для курения выделить не может...
А что такое вейп?
определение общественного места бы еще от депутатов прочитать
и в какое время суток улица возле подъезда является общественным местом, а в какое уже не является, тоже было бы интересно узнать
10.06.2021 15:38
гiсть
Зачем курить у подъезда, если до кухни осталась пара шагов?