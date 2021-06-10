В Алтайском крае начнут штрафовать за курение вейпов

В Алтайском крае вводят административную ответственность за курение вейпов, кальянов и электронных сигарет в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе АКЗС.

Согласно проекту нового закона, за правонарушение придётся заплатить от 500 до 1500 рублей.

Напомним, что в регионе запрещено любое курение, а с октября 2020 года – и потребление никотинсодержащей продукции.

"За употребление на этих объектах любых табачных изделий и никотинсодержащей продукции, включая кальяны, федеральным законом для граждан установлен штраф от 500 до 1500 рублей (на детских площадках – от 2 до 3 тысяч рублей)", – сказано в сообщении.