70% выпускников заявили, что на ЕГЭ невозможно пронести шпаргалки или телефон

Почти 70% российских выпускников считают, что на ЕГЭ невозможно пронести шпаргалки или телефон. Ещё половина заявили, что в ходе экзамена в их аудитории никто не пользовался шпаргалками, говорится в данных исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

Как сообщает РИА Новости, ранее, по исследованию Института прогрессивного образования, порядка 80% выпускников собирались сделать шпаргалки к ЕГЭ, однако лишь 20% были уверены, что смогут ими воспользоваться и не попасться.

По информации MAXIMUM Education, 67% опрошенных заявили, что на ЕГЭ невозможно пронести телефон или шпаргалки. Ещё 50% считают, что никто на экзаменах не пользовался телефоном или шпаргалками.

При этом лишь 6% школьников рассказали, что во время проведения ЕГЭ в их аудиториях были ученики, пользующиеся шпаргалками или телефоном, а 43% респондентов не знают, использовал ли кто-то в их аудитории запрещённые вспомогательные материалы.