Бастрыкин потребовал решить проблему с жильём для детей-сирот в Алтайском крае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин провёл личный приём граждан. К руководителю ведомства обратилась жительница Алтайского края, которая до сих пор не может получить положенное ей по закону жильё.

Девушка рассказала, что суд ещё в 2018 году вынес решение о предоставлении ей квартиры в Барнауле. До сих пор решение суда местными властями не исполнено.

Бастрыкин потребовал в "ручном" режиме решить проблему с обеспечением детей-сирот в Алтайском крае жильём.

Девушке предложили жилищный сертификат, но его не хватит для покупки квартиры в Барнауле. В СК отметили, что на решение жилищного вопроса в 2020 году в Алтайском крае было выделено 1,211 млрд рублей. Освоено из них только 32%.