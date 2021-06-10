Частичное солнечное затмение прошло в Барнауле. Фоторепортаж

Редкое частичное кольцеообразное солнечное затмение прошло в Барнауле. И хоть в краевой столице диск Луны полностью не закрыл Солнце, посмотреть на явление можно было на площадке рядом с барнаульским планетарием. Здесь установили телескопы, с помощью которых жители города следили за ходом события.

Фотокорреспонденту amic.ru удалось запечатлеть максимальную фазу затмения в Барнауле. Через объектив телескопа с солнечными фильтрами оно выглядело так.

У планетария собралось несколько десятков горожан. Сотрудники планетария сопровождали наблюдение комментариями и интересными фактами о затмении. Например, что следующее кольцеообразное затмение будет только 1 июня 2030 года, а полное солнечное затмение в Алтайском крае не увидеть до 2100 года.

Напомним, что редкое кольцеобразное солнечное затмение можно было наблюдать в Барнауле с 18:00 до 20:00 10 июня. Оно происходит, когда Луна находится слишком далеко от нас и закрывает Солнце не полностью. Спутник Земли оказывается посередине солнечного диска, из-за чего вместо привычного светила мы видим красивое огненное кольцо. Выглядит это так, будто бы солнце почему-то почернело, но продолжает светить.

Отметим, что кольцеобразное затмение жители Земли наблюдают уже третий год подряд. Следующее будет видно с планеты только через девять лет, 1 июня 2030 года.