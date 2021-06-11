Эксперт рассказал, нужно ли проходить по 10 тысяч шагов в день

Делать по 10 тысяч шагов в день – звучит неплохо, но научного подтверждения о пользе этой цифры нет, всё зависит от индивидуальных особенностей человека. Об этом заявил тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин в беседе с РИА Новости.

"Для кого-то, в зависимости от уровня здоровья, это число слишком маленькое; для кого-то – очень большое. Минимальная нагрузка для сердца, суставов и позвоночника примерно соответствует планке 5000 шагов в день. Это около 40 минут ходьбы: по 20 минут утром и вечером. Если нет серьёзных заболеваний, цифра легко достижима", – сказал специалист.

Тренер отметил, что ходьба снизит вред сидячей работы, артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. А если ходить быстро и по рельефу — позволит ещё и потратить больше калорий. Увлечение же скандинавской ходьбой подключит в работу мышцы рук, спины и уменьшит давление на суставы.

Однако нет ничего страшного в том, если ходьба каким-то образом вам не нравится. В таком случае Евгений Шувакин советует заменить её на другой вид активности. Это может быть, например, фитнес, плавание или езда на велосипеде.