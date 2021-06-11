Двухлетний мальчик утонул в баке с водой на Алтае

Маленький мальчик утонул в баке с водой во дворе дома в одном из сёл Благовещенского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"По данным следствия, днем 10 июня <…> в наполненном водой баке было обнаружено тело ребёнка в возрасте 2 лет 10 месяцев. Предварительно причиной смерти явилась механическая асфиксия вследствие утопления в воде", – говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что малыш воспитывался в многодетной семье, которая не состоит на учёте в органах системы профилактики. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следственный отдел выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе почему ребёнок был без присмотра.
Комментарии
соболезнования родителям. Просто замотались и недосмотрели, какое дело.
Родителям, которые "замотались" и не досмотрели за своим ребенком - оправданий нет.
11.06.2021 12:43
- гость -
Если в нормальных странах, нормальным родителям в таких ситуациях оказывают психологическую помощь, то у нас заводят уголовное дело.
11.06.2021 12:43
- гость -
Просто замотались и недосмотрели, какое дело.
А если бы это произошло в детском саду?... вот уж где замотаться можно. Но те же родители что бы тогда устроили там?
11.06.2021 12:53
- гость -
А ничего что это разные ситуации? Следуя подобной "логике" можно до чего угодно договориться и расстреливать каждого первого.
Зачем вообще такой куб в качестве купели во дворе держать? В доме маленькие дети, а такой бак и для взрослого небезопасен
11.06.2021 13:03
АБОРИГЕН
Конечно разные! Там ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а здесь ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Вот и вся разница.
11.06.2021 12:53
- гость -
Но есть же ещё муки совести, которые виноватый родитель сам себе "устраивает". И они, в отличие от скандала в садике, длятся у родителя всю оставшуюся жизнь
Семья многодетная, невозможно постоянно за всеми уследить, в туалет с собой ребенка невозмешь, спать иногда тоже необходимо
11.06.2021 13:16
Друк
Семья многодетная, невозможно постоянно за всеми уследить, в туалет с собой ребенка невозмешь,
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Почему не возьмёшь? У нас ребенок шустрым был, за ним глаз да глаз. Поэтому брали с собой и в туалет. А в детстве, когда за младшими поручали следить, тоже их за собой везде водили, в туалет идёшь - а младшие за дверью стоят, им что-нибудь интересное рассказываешь, сидя в туалете, чтобы никуда не ушли.
11.06.2021 13:06
Виктор
А ничего, что из такого бака огород поливается? он не для купания, а для поливки. Сейчас родителей под одну гребенку с люмпенами поставят, которым наплевать на детей. Здесь страшный, но несчастный случай.
11.06.2021 13:33
- гость -
Две лестницы к нему стоят
Две лестницы к нему стоят
Чтоб черпать удобнее ведром, наверное! А у нас в саду бывшем бак был с краном сбоку... наверху небольшой люк с крышкой, наливать шлангом воду... туда и не пролезть было через него.
Если недосмотрели, значит ещё нарожают. Не в курсе были, что за ребёнком глаз да глаз нужен? Семья то многодетная...
11.06.2021 13:51
Бапппка
Это мудрая конструкция, когда даже нельзя внутрь залезть. Когда я был маленьким, родители даже у газовой плиты ручки снимали, чтобы нельзя было включить, а когда надо было готовить, ставили обратно только на время готовки
11.06.2021 13:12
Виктор
11.06.2021 12:53
- гость -
Но есть же ещё муки совести,
Муки совести к делу не пришьешь, что называется. Погиб маленький человек! И никто не виновен? Ах да, можно еще производителя бака подтянуть, как у нас водится последнее время.