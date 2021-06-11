Двухлетний мальчик утонул в баке с водой на Алтае

Маленький мальчик утонул в баке с водой во дворе дома в одном из сёл Благовещенского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"По данным следствия, днем 10 июня <…> в наполненном водой баке было обнаружено тело ребёнка в возрасте 2 лет 10 месяцев. Предварительно причиной смерти явилась механическая асфиксия вследствие утопления в воде", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что малыш воспитывался в многодетной семье, которая не состоит на учёте в органах системы профилактики. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следственный отдел выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе почему ребёнок был без присмотра.