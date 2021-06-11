Врач опровергла популярный миф о температуре тела

Единообразие нормальной температуры тела на уровне 36,6 градуса давно расширили. И если градусник показывает чуть больше этой отметки, это совершенно не значит, что человек болен, заявила врач-оториноларинголог Анна Колесникова.

"Нормальная температура – от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию. Температура в течение дня может меняться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16:00-18:00", – сказала она в разговоре с Пятым каналом.

Кроме того, есть множество безопасных факторов, которые также влияют на температуру. Например, она может измениться после еды, занятий спортом или пережитого стресса. Важную роль при этом играет и место измерения температуры. Лучше всего для этого подходит подмышечная впадина, лоб, рот, наружный слуховой проход, а также оральный и ректальный приёмы, заключила специалист.