"Нас ждёт много смертей": алтайские врачи о третьей волне коронавируса

В Алтайском крае врачи готовятся к третьей волне коронавируса, которая, по последним прогнозам, может прийти уже скоро. И то, как она пройдёт, зависит от массовой вакцинации, отмечают специалисты. Времени остаётся всё меньше, а в регионе всё ещё не сформирована иммунная прослойка – привито меньше 10% всего населения (около 226 тысяч из 2,2 миллиона человек). При этом люди уже не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, несмотря на то, что в нашем регионе сохраняется высокая смертность от вируса. Amic.ru выяснил, чем может обернуться третья волна пандемии для Алтайского края и почему бояться последствий коронавируса стоит сильнее, чем вакцинации.

"Вакцина почему-то страшнее болезни"

Поставить прививку от коронавируса в Алтайском крае просто: пункты вакцинации работают в 19 больницах и поликлиниках региона. Помимо этого, организованы мобильные пункты. Но, несмотря на доступность защиты от вируса (в отличие от некоторых стран), очередей врачи не наблюдают. Более того, темпы вакцинации настолько неспешные, что больше чем за полгода в регионе привилось меньше 10% населения. Для того чтобы край не накрыло новой смертельной волной, этого очень мало, подчёркивают специалисты.

"Нас ждёт не просто новая волна коронавируса, а большое количество тяжёлых пациентов и, соответственно, смертей", – дал прогноз во время встречи с журналистами главный врач новоалтайского ковидного госпиталя Константин Федорюк. Буквально на днях госпиталь закрыли, и больница возобновила плановый приём пациентов, но, по мнению медика, это ненадолго.

В рейтинге регионов по антиковидной вакцинации Алтайский край колеблется на 40-45 месте, демонстрируя средние показатели и неактивный интерес жителей к прививке. В Минздраве это объясняют излишней осторожностью людей к новым препаратам.

"Люди занимают выжидательную позицию и ждут последствия вакцины у привитых, что совершенно зря. Вакцину все переносят довольно легко, у некоторых появляется стандартная реакция – температура и признаки ОРВИ, и это максимум. 34 страны в мире покупают нашу российскую вакцину и не боятся её ставить – наверное, это не просто так. Тем более у нас доступно несколько препаратов на выбор", – отметила в разговоре с amic.ru начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Врачи не понимают, почему жителей края больше пугает укол, чем перспектива подхватить опасный вирус. И это учитывая то, что люди в в нашем регионе по-прежнему умирают от ковида.

"У нас ежесуточно в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии около 100 человек. Это люди, которых переводят на ИВЛ или которых "снимают" с аппарата. Эта ситуация даёт излишнюю смертность", – сказал в интервью радио "Комсомольская правда" министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Больше всего тяжёлых пациентов с COVID-19 среди пожилого населения, отмечают врачи. Однако даже люди старше 60 лет, осознавая все риски и последствия, отказываются от прививок. Складывается ощущение, что люди очень легко забыли минувшую осень, огромные очереди к врачам, переполненные больницы и морги: практически никто не соблюдает даже элементарные меры безопасности, говорят врачи.

"Мы готовимся к новому и жёсткому всплеску пандемии. Если прослойка вакцинированных была бы больше, то риск снизился бы в несколько раз. Однако люди расслабились, перестали бояться ковида, соблюдать меры предосторожности. Ходим без масок, посещаем массовые мероприятия, ещё и не прививаемся – соответственно, мы рискуем снова получить полные госпитали", – сказала Жанна Вахлова.

Эффективность доказана

Прививочная кампания ведётся в России более полугода. Все это время учёные отслеживали эффективность вакцин. "Успешно доказано, что после прививки в крови долго сохраняются антитела к вирусу", – утверждают в краевом Минздраве.

Мониторинг проводили по всей стране и за рубежом. После оценки действия препаратов прививку от COVID-19 внесли в национальный календарь вакцинации. Чтобы эффект сохранялся, врачи рекомендуют ставить её раз в 1,5-2 года. При этом прививка по-прежнему остаётся добровольной.

Последствия, разрушающие жизни

Параллельно медицинское сообщество собирает и данные о последствиях, к которым приводит коронавирус. Согласно последним исследованиям, пациенты, переболевшие COVID-19, долгое время страдают от осложнений и обострения хронических заболеваний. Причём последствия вируса могут проявиться и через полгода, и даже через год после болезни.



"Коронавирус усиливает всё, чем болеет человек или к чему предрасположен. Много случаев было, когда пациент переболел ковидом, выписался, а потом через месяц умер от инсульта, тромбоза или другого заболевания. Все болезни, которые начинаются или обостряются после коронавируса, проходят намного тяжелее – например, после инсульта смертность очень высокая среди таких больных", – сообщил amic.ru врач-невролог неврологического отделения острых нарушений мозгового кровообращения краевой клинической больницы Александр Тимошников.

Самые распространённые осложнения от ковида – астения (хроническая усталость, апатия), сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с почками, лёгкими, заболевания ЦНС (начиная от клинической депрессии и заканчивая рассеянным склерозом и деменцией). При этом врачи не могут сказать, как долго эти последствия будут откликаться – прошло ещё очень мало времени после начала пандемии. Не исключено, что люди вообще не смогут от них избавиться.



"Нужен минимум год, чтобы мы могли проанализировать развитие осложнений. Но уже сейчас есть предположения, что они будут беспокоить людей не один год и могут прогрессировать. Ко мне на приём каждую неделю приходят как минимум два пациента с продолжающимся более полугода постковидным синдромом. Причём есть люди, которые после болезни не могут восстановиться и вернуться на работу", – говорит Александр Тимошников.

Когда ждать третью волну?

На самом деле, она уже пришла в Россию. В Москве, Санкт-Петербурге, на Камчатке, в Якутии и Новосибирской области третья волна уже объявлена. Да и в Алтайском крае станции скорой помощи начали фиксировать рост вызовов с симптомами ковида. Усугубить ситуацию с третьей волной может и предстоящее лето. Власти ожидают значительного притока туристов на Алтай в этом году. А это значит, наверняка, будут и завозные случаи заболеваний.

Кстати, среди жителей края уже есть те, кто успел подхватить новый британский штамм вируса. Однако врачи утверждают, что прививка способна уберечь и от этого и других новых разновидностей вируса.

"Формирование новых вариантов коронавируса – это ожидаемая ситуация. На сегодняшний день выделено уже несколько сотен коронавирусов. Все эти штаммы на территории Российской Федерации пока точно не вызывают более тяжёлого течения болезни. И в их отношении российские вакцины показали свою эффективность", – подчеркнул главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Чтобы спокойно пережить новое наступление вируса, необходим массовый иммунитет, говорят врачи. Для этого же необходимо привить 60% населения региона, в нашем крае это более миллиона человек. Но с нынешним подходом к всплеску пандемии не успеют привить даже 700 тысяч человек, отметили чиновники. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился ускорить темпы вакцинации, подчеркнув, что нельзя допустить повторения ситуации осени-2020.

Медики же просят жителей края больше доверять врачам.

"Нужно меньше переживать и больше доверять здравоохранению – люди же доверяют врачам, когда лечатся от ковида, с вакциной так же. Коронавирус, как и его последствия, очень опасны. Поэтому прививка нужна однозначно", – говорит Жанна Вахлова.