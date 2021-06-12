Жителям Республики Алтай придётся копить на квартиру около 32 лет

Из-за пандемийного года жителям Республики Алтай стало сложнее накопить на покупку квартиры. По подсчётам экспертов, чтобы собрать средства на приобретение жилья, республиканцам потребуется потратить 32 года.

Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с 2017 по 2019 год средний житель России мог накопить на "вторичную" квартиру площадью 33 квадратных метра за восемь лет. По информации за 2020 год, в среднем срок накоплений по стране вырос на один год, однако жителям некоторых регионов повезло значительно меньше.

По подсчетам АКРА, за 2020 год время накопления для жителей Республики Алтай увеличилось на три года и теперь составляет 32 года. Причиной такого длительного накопления является низкий среднедушевой доход населения – откладывать на квартиру получится только около 3,1% от стоимости жилья в год.

Также в списке "пострадавших" регионов оказались Кабардино-Балкарская Республика, Чувашия, Ленинградская область и Ставропольский край. Причём в Кабардино-Балкарии срок накоплений вырос сразу на 10 лет.

Лучше всех ситуация оказалась в Ненецком автономном округе и Магаданской области (3 года), ХМАО (5 лет), Мурманской области (6 лет), Камчатском крае, Белгородской и Липецкой областях (по 7 лет). Эксперты подчёркивают, что в этих субъектах высокий среднедушевой доход сочетается с низкой стоимостью квадратных метров жилья.