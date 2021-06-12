Сборная Италии разгромила сборную Турции в первом матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии в первом матче чемпионата Европы по футболу со счетом 3:0 обыграла национальную команду Турции. "Вишенкой на торте" стал автогол, который открыл счет на табло.

Первый тайм, несмотря на серьезный прессинг со стороны итальянцев, закончился без голов. Турция ушла в глубокую оборону, а итальянцы безуспешно пытались штурмовать ворота соперников.

Ситуация резко изменилась во тором тайме. На 53 минуте встречи Доменико Берарди с правого фланга сильно ударил вдоль ворот. Защитник сборной Турции Мерих Демираль попытался отбить мяч, но из-за неудачной позиции отправил его в свои ворота. (1:0)

На 66 минуте турецкий голкипер Угурджан Чакыр смог отразить мощный удар Леонардо Спинаццолы, но не справился с добиванием Чиро Иммобиле. (2:0)

На 79 минуте встречи Лоренцо Инсинье точным ударом в дальний угол поставил точку в матче. (3:0)

Турецкие футболисты несколько раз пробирались к воротам итальянцев, но забить так и не смогли.

Встреча команд Италии и Турции отметилась сразу несколькими историческими моментами. Во-первых, это первый раз в истории, когда счет в первом матче чемпионата Европы открывается автоголом. Во-вторых, это первый матч на чемпионате Европы, в котором сборная Италии забила три мяча. Всего на счету команды 39 встреч. Ну, а в-третьих, Чиро Иммобиле сравнялся по числу забитых за сборную мячей с Марио Балотелли. У каждого из них на счету по 14 голов. Это самый большой результат из действующих игроков.