Пьяный мотоциклист без прав протаранил прицеп в Горном Алтае

29-летнего местного жителя увезли с травмами в больницу после того, как он на мотоцикле Racer-250 протаранил стоящий на обочине прицеп грузовика в селе Амур Усть-Коксинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла поздним вечером 10 июня на улице Советской. По предварительной информации правоохранителей, молодой человек не справился с управлением транспортного средства, что и стало причиной ДТП.

У предполагаемого виновника аварии взяли кровь на алкоголь. В результате выяснилось, что он был за рулем в нетрезвом виде. Кроме того, у него не было водительских прав.

Против мотоциклиста возбудили административное дело за управление транспортом в состоянии опьянения без права управления транспортными средствами. Ему грозит до 15 суток ареста либо до 30 тысяч рублей штрафа.