Злоумышленники похитили школьный забор в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби полицейские пресекли кражу пролёта школьного забора. Об этом сообщает газета "Каменские известия" со ссылкой на информацию правоохранителей.

Для того чтобы поймать двоих подозреваемых и найти похищенную часть ограждения, полицейским потребовалось всего несколько часов.

Задержанным 19 и 20 лет. Сотрудники МО МВД России "Каменский" выяснили, что молодые люди проходили мимо школы ночью и решили сдать часть забора в пункт приёма металла.

Для этого они выдернули пролёт ограждения и унесли его в один из домов на улице Мичурина. Теперь им грозит уголовная ответственность за кражу.