Томенко попал в десятку самых "разбогатевших" губернаторов России

Губернатор Алтайского края попал в число лидеров сразу двух рейтингов "Коммерсанта", составленных по итогам декларационной кампании за год.

Виктор Томенко вошел в десятку самых "разбогатевших" и пятерку наиболее "расквартированных" глав регионов России.

Прирост дохода Томенко за год составил 4,3 млн рублей. Это позволило ему занять девятую строчку по этому показателю.

Из сибирских губернаторов выше в списке оказался только Александр Усс (Красноярский край). Он нарастил прибыль на 7,6 млн рублей, что позволило ему занять седьмое место.

В пятерку лидеров вошли Рамзан Кадыров (Чечня, +233,2 млн рублей), Александр Евстифеев (Марий Эл, +44,5 млн), Игорь Артамонов (Липецкая область, +24,2 млн), Дмитрий Азаров (Самарская область, +17,7 млн) и Антон Алиханов (Калининградская область, +17,6).

Кстати, даже один из наиболее высоких приростов дохода не позволил Томенко войти в топ-10 самых зарабатывающих. В ней лидирующие позиции занимают Рамзан Кадыров (Чечня, 381,2 млн рублей), Александр Евстифеев (Марий Эл, 84,8 млн), Андрей Воробьев (Московская область, 79,8 млн), Игорь Артамонов (Липецкая область, 69,2 млн) и Александр Усс (Красноярский край, 30,2 млн).

Зато Виктор Томенко может похвастать одной из самых крупных квартир среди всех губернаторов. Ее площадь составила 233,9 кв.м.

По этому показателю его опередили только четверо: Алексей Дюмин (Тульская область, 344 кв.м.), Юрий Бездудный (Ненецкий АО, 300,3 кв.м.), Андрей Бочаров (Волгоградская область, 292,3 кв.м.) и Дмитрий Азаров (Самарская область, +234,3 кв.м.).

Правда, при этом Томенко не попал в число губернаторов с самыми большими домами. Тут лидируют Рамзан Кадыров (Чечня, 2344,3 кв.м.), Алексей Островский (Смоленская область 1000,6 кв.м.), Игорь Руденя (Тверская область 794,8 кв.м.), Валерий Лимаренко (Сахалинская область 679 кв.м.) и Александр Усс (Красноярский край 643,9 кв.м.).