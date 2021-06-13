Диетолог рекомендовал черешню для профилактики рака и гипертонии

Черешню есть полезно для профилактики опасных для жизни болезней, заявил диетолог Михаил Гинзбург. Его слова приводит издание "МедикФорум".
По его словам, ягода оказывает противовоспалительное действие и усиливает защиту организма от рака.
"Черешня содержит витамины и минералы, обладающие онкостатическим действием, – благодаря этому способствует профилактике онкологических заболеваний", — констатировал врач.
Также черешня содержит много мелатонина, обеспечивающего крепкий качественный сон.
"Людям, у которых все хорошо с мелатонином, не приходится страдать от гипертонии, у них чаще нормальный вес", — уточнил Гинзбург.
Кроме того, по мнению врача, черешня полезна для профилактики раннего старения – благодаря действию ее витаминов, минералов, сдерживаются процессы физиологического дряхления.
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А вишня?