Диетолог рекомендовал черешню для профилактики рака и гипертонии

Черешню есть полезно для профилактики опасных для жизни болезней, заявил диетолог Михаил Гинзбург. Его слова приводит издание "МедикФорум".

По его словам, ягода оказывает противовоспалительное действие и усиливает защиту организма от рака.

"Черешня содержит витамины и минералы, обладающие онкостатическим действием, – благодаря этому способствует профилактике онкологических заболеваний", — констатировал врач.

Также черешня содержит много мелатонина, обеспечивающего крепкий качественный сон.

"Людям, у которых все хорошо с мелатонином, не приходится страдать от гипертонии, у них чаще нормальный вес", — уточнил Гинзбург.

Кроме того, по мнению врача, черешня полезна для профилактики раннего старения – благодаря действию ее витаминов, минералов, сдерживаются процессы физиологического дряхления.