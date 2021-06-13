В Барнауле снесли остановку общественного транспорта

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы обратили внимание на снесенную остановку на кольце трамвая маршрута №5 в районе бывшего депо №1. Фотографии с места происшествия опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Комментаторы привели несколько версий случившейся. По одной из них, металлическая конструкция рухнула после того, как в нее врезался автомобиль.

Однако есть и те, кто утверждает, что остановку специально демонтируют, чтобы на ее месте поставить новую.

Напомним, в мае неизвестные повалили десятки могильных плит на кладбище в селе Бешенцево в Алтайском крае. Местный житель рассказывает, что повалены десятки памятников.