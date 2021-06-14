25 человек эвакуировали во время ночного пожара в Барнауле

Пожар произошёл в трёхэтажном доме по улице Георгия Исакова в Барнауле ночью с 13 на 14 июня. Из-за задымления в подъезде было эвакуировано 25 человек, в том числе пятеро детей.

По сообщению ГУ МЧС России по Алтайскому краю, горели вещи на лестничной площадке. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работали две единицы техники и десять человек личного состава.

В управлении отметили, что всего за прошедшие сутки в Алтайском крае пожарные ликвидировали 83 возгорания. Жителям региона напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также о том, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что на территории парка "Лесная сказка" произошёл пожар. По информации спасателей, возгорание началось на территории парка в районе улицы Антона Петрова. Для зверинца и парка аттракционов огонь опасности не представлял.